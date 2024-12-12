رئيس الوزراء يفتتح معرض تراثنا اليوم.. مشاركة 1000 عارض من جميع محافظات مصر.. حضور مميز للجزائر.. و25 مليون جنيه مخصصة للمشروعات اليدوية

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس معرض تراثنا للحرف اليدوية، في دورته السادسة 2024،بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتستمر فعاليات المعرض من اليوم الخميس 12 ديسمبر حتى 21 ديسمبر؛ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشارك فيه ما يزيد على 1000 عارض من مختلف محافظات الجمهورية

عدد كبير من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة

يضم المعرض عدد كبير من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لأكثر من 30 قطاع تراثي؛ منها منتجات السجاد اليدوي والكليم اليدوي والرسم على الحرير والمنسوجات والتللي والمفروشات والاكسسوار الحريمى والمنتجات النحاسية والمنتجات الزجاجية والتطريز على القماش ومنتجات حجازة والتابلوهات والخيامية والصدف ووحدات الإضاءة والخزف والمفروشات والجلود والتحف الخشبية ومنتجات سيناء والخوص.

مشاركة 25 وزارة وهيئة وجهة

وستشهد النسخة السادسة من معرض تراثنا تمثيل لأكبر عدد من الجهات الشريكة في المعرض من خلال 25 وزارة وهيئة وجهة ومبادرة وبرنامج مهتم بقطاع الحرف اليدوية في مصر، وذلك إيمانًا من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجدوى إتاحة الخدمات بالتنسيق مع الشركاء، والعمل على الوصول بتلك الخدمات إلى المستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات الحرفية بأيسر الطرق الممكنة.

مشاركة عدد كبير من الجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية

كما يشارك في المعرض عدد كبير من الجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية ومنها غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات والغرفة التجارية للأثاث بدمياط وذلك لدعم وتنمية صغار مصنعي الأثاث بدمياط، وكذلك مشاركة متميزة من الجامعات المصرية المختلفة وذلك لتشجيع طلبة الجامعات على الإبداع الفني في مختلف المجالات، وجناح لعرض منتجات ضيوف مصر من اللاجئين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

كما تشارك بالمعرض الجامعة التكنولوجية بطيبة الأقصر واتحاد المستثمرات العرب وسيدات حلايب وشلاتين ومشروع الفسطاط والفواخير ومؤسسة حياة كريمة ومشروع دعم رائدات الأعمال ومؤسسة مودة (تطوير منطقة السيدة عائشة) والمجلس القومي للمرأة وجناح الأطفال المبدعين والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومدرسة إيجيبت جولد والشركة القابضة للغزل والنسيج وحاضنة الأثاث بجامعة حلوان.

الدخول مجانى لمعرض تراثنا

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور مجانًا بداية من الساعة 6 مساء اليوم الخميس.

معرض تراثنا يضم الجهات المهتمة بالصناعات الحرفية والفنون التراثية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على أن يكون معرض تراثنا ملتقى يضم كافة الجهات المهتمة بالصناعات الحرفية والفنون التراثية المصرية بالإضافة إلى تواجد مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية والتي تتعاون فيما بينها لتدعم الآلاف من الحرفيين والفنانين من كافة المحافظات.

أكبر ملتقى للحرف اليدوية والتراثية



وأوضح رحمي أن تمثيل الوزارات والجهات الشريكة والجامعات في أكبر ملتقى للحرف اليدوية والتراثية يعمل على تعزيز تضافر الجهود المعنية بإتاحة الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية اللازمة لأصحاب الحرف اليدوية، والعمل بالشراكة على تمكينهم وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم في الأسواق المحلية ومساعدتهم على النفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن أن التنسيق مع الشركاء يساهم في التوسع في جهود التوعية بالخدمات الفنية التي تتيحها الدولة لأصحاب المشروعات وذلك تشجيعا للشباب على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة.







وأشار رحمي إلى مشاركة عدد من الوزارات ومنها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة (كرييتف ايجيبت) ووزارة الري والموارد المائية (مبادرة تنمية مستدامة من قلب النيل) بالإضافة إلى عدد من الجهات الدولية ومنها الوكالة الإسبانية للتنمية من خلال مشروعها والذي يستهدف دعم التجمعات الإنتاجية النسائية بالمحافظات الحدودية والصعيد، وكذلك مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة (رابحة) التابع لمنظمة اليونيدو.

مشاركة مميزة للجزائر في معرض تراثنا 2024

أكد باسل رحمي أن معرض تراثنا يشهد سنويًا مشاركة عربية واسعة تعزز التعاون الاقتصادي والثقافي بين هذه الدول حيث يستضيف عددًا من الدول العربية التي تعرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس ثراء التراث العربي وتنوعه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن معرض تراثنا الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وينظمه الجهاز يشهد مشاركة مميزة لدولة الجزائر الشقيقة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى مشاركة 7 دول أخرى في دورة المعرض هذا العام وهم الإمارات والسعودية والبحرين وتونس والهند وباكستان ولاتفيا.

تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر في مجال دعم أصحاب المشروعات

وأشار رحمي إلى عمل الجهاز المتواصل على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الجزائر في مجال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة من المتخصصين في مجال الحرف اليدوية والتراثية.

وأكد أن تنظيم المعارض المتخصصة يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعارف وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ومساعدة الفنانين والحرفيين من أصحاب المشروعات في كلا البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة مما يساهم في تحسين ودعم مشروعاتهم.

وأوضح رحمي أن معرض تراثنا لا يقتصر هدفه على تسويق منتجات العارضين بل أصبح يمثل احتفالا بإرث حضاري عريق وتقدير لصناع الإبداع من الحرفيين والفنانين من مختلف الدول العربية والآسيوية والأوروبية.

أهمية مشاركة الجزائر في إثراء المعرض

وأكد أهمية مشاركة الجزائر في إثراء المعرض وتقديم تجربة فريدة للزوار بالإضافة إلى أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



الجدير بالذكر أنه في إطار التعاون المستمر مع دولة الجزائر شارك محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في فعاليات افتتاح النسخة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وكل من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمسرع العمومي "الجيريا فنشر".



وأوضح محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أنه تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية بدولة الجزائر منها لقاء مع مختار ريدة سفير مصر بالجزائر بحثًا خلاله إمكانية تنظيم معرض تراثنا بالسفارة المصرية بالجزائر كما التقى الوزير نور الدين واضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة وعدد من وزراء آخرين كما عقد لقاء تنسيقي مع الدكتور ياسر القرني رئيس مكتب التمثيل التجاري لبحث فرص توافق فرص الاستثمار بين الشركات المصرية والجزائرية بما يدفع بزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

25 مليون جنيه مخصصة للمشروعات متناهية الصغر اليدوية والتراثية



وأعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز عن البرنامج التمويلي الجديد "مشروع حرفة للتمويل متناهي الصغر" والذي يتم تقديمه بالتعاون مع شركة أمان بإجمالي قدره 25 مليون جنيه مخصصة للمشروعات متناهية الصغر اليدوية والتراثية التي يتوافر لديها (بطاقة ضريبية- سجل تجاري) وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة أو مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع، خاصة في التجمعات الإنتاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية بالمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا.

التمويل متاح من خلال شركة أمان للفنانين والحرفيين بالمحافظات

وأكد رحمي أن التمويل متاح من خلال شركة أمان لكافة الفنانين والحرفيين بكافة المحافظات ولا يقتصر على المشاركين في معرض تراثنا.

وشدد على ضرورة قيام أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بتوفيق أوضاعهم والعمل على أسس صحيحة وقانونية لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة لأصحاب المشروعات بمختلف تنوعها ومن بينها تسهيل مشاركتهم في المعارض المركزية والإقليمية والدولية.



وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تحقيق قدر مناسب من التنوع في الخدمات اللازمة لقطاع الحرف التراثية ما بين تمويلية وفنية وتسويقية لتعزيز المشروعات العاملة بهذا القطاع الهام والحيوي ومساعدة أصحاب المشروعات الحرفية على تطوير أعمالهم لخلق المزيد من فرص العمل بجانب العمل على مساعدة السيدات على تحسين مستوياتهن الاقتصادية.



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