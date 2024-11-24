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حوادث

إصابة 19 شخصًا فى حوادث متفرقة بالطريق الدائرى والاقليمى

إصابة 19 شخصًا فى
إصابة 19 شخصًا فى حوادث متفرقة بالدائرى والإقليمي، فيتو

أصيب نحو 19 شخصا فى حوادث متفرقة، اليوم الأحد، تزامنا مع هطول الأمطار، على الطريق الدائرى والإقليمي، ونقل مرفق الإسعاف المصابين الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 19 شخصًا فى حوادث متفرقة بالطريق الدائرى والاقليمي

تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا بوجود حادث تصادم أعلى الطريق الدائري في منطقة باسوس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للعمل على رفع حطام الحادث وإعادة حركة السيارات مرة اخرى، كما انتقلت سيارات الإسعاف  ونقل 4 مصابين الى المستشفى.

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كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنوفية بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمى بالمنوفية، وتحرير محضر بالواقعة.

كما وقع حادث تصادم على الطريق الدائرى السلام، مما أسفر عن إصابة 5 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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