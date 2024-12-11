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أخبار مصر

الحكومة تكشف عن خطتها لتجنب انقطاع الكهرباء الصيف المقبل (فيديو)

تخفيف أحمال الكهرباء،
تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو
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كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، خطة الحكومة لتجنب انقطاع الكهرباء وتكرار أزمة تخفيف الأحمال، الصيف المقبل.

 

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": هناك حرص على تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية في إطار مستهدف الوصول إلى نسبة 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

 

مواجهة احتياجات الكهرباء في الصيف

وأكد: نسعى قبل الصيف المقبل لإضافة ما بين 3 إلى 4 آلاف ميجاوات من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لتغطية الاحتياجات الثانوية المتزايدة والتخفيف من الضغط على شبكة الكهرباء.

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 انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء 

وأوضح: أنه مع دخول 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية فهذا من شأنه المساعدة في عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال والتحديات التي حدثت الصيف الماضي.

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الحكومة مجلس الوزراء تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء ازمة انقطاع الكهرباء الطاقة الجديدة والمتجددة

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