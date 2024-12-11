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أخبار مصر

الحكومة: انخفاض عائدات قناة السويس ولدينا سيناريوهات لمواجهة التحديات(فيديو)

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن أمن الملاحة في البحر الأحمر مرتبط بالتطورات الإقليمية، وبالتالي حركة السفن في قناة السويس لا تزال أقل من معدلاتها التي كانت عليها السنوات الماضية لا سيما 2020 و2021.

انخفاض عائدات قناة السويس 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": هناك انخفاض كبير في عائدات وإيرادات قناة السويس حاليا.

رئيس الوزراء: الدولة قادرة على توفير احتياجات المواطنين وسداد كل التزاماتها الاقتصادية برغم التحديات غير المسبوقة.. مدبولي: خطة للتوسع في تجربة سوق اليوم الواحد بجميع المحافظات

مدبولي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي

الملاحة في قناة السويس 

وتابع: نأمل في استقرار الأمور  بالمنطقة خلال الأشهر المقبلة حتى تعود الملاحة في قناة السويس الي سابق عهدها وهذا الأمر مرتبط بالتطورات الإقليمية.

سيناريوهات الحكومة للتعامل مع التحديات

ولفت: عائدات قناة السويس مهمة ولكن الدولة لديها سيناريوهات للتعامل مع كل التحديات، حتى تخطى الفترة الصعبة.
 يأتي هذا فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن معدل التضخم انخفض بشكل كبير خلال نوفمبر أيضا.

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