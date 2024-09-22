الأحد 22 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يتابع جهود الحكومة للقضاء على تخفيف الأحمال

تخفيف أحمال الكهرباء،
تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو
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 تابع الرئيس السيسي جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء، وكذلك مشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، بما يعضد من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة.


وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد، حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، خاصةً في محافظات الصعيد.


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الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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