دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يعمق جراح مانشستر سيتي بهدفين

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا هامًّا أمام ضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب أليانز بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز يوفنتوس الإيطالي على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين نظيفين سجل الأول اللاعب دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 53 من عمر المباراة، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب وستون مكيني في الدقيقة 75.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي مانشستر سيتي، من خلال تمريرات بين أقدام لاعبى الفريق فى منتصف الملعب فى ظل تمركز لاعبي يوفنتوس.

تعادل سلبي بين يوفنتوس ومانشستر سيتي في الشوط الأول

كان أول ظهور هجومي لفريق يوفنتوس في الدقيقة 11 من ركلة ركنية نفذها تيون كوومبينيرز بكرة عرضية أبعدها ريكو لويس إلى رمية تماس.

تعادل سلبي بين يوفنتوس ومانشستر سيتي في الشوط الأول

وفي الدقيقة 32، أهدر يوفنتوس فرصة خطرة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من كينا يلديز، ولكن ترتطم بالدفاع ومن ثم يسددها تيون كوومبينيرز وتذهب إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 40، أهدر إرلينج هالاند فرصة هدف مؤكد بعد انفراد تام، حيث استغل تمريرة بينية لينفرد بحارس يوفنتوس دي جريجوريو، إلا أن الأخير نجح في إبعاد الكرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل يوفنتوس اليوم أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: سافونا، كالولو، جاتي، دانيلو.

وسط الملعب: لوكاتيلي، خيفرين تورام، كينان يلديز، كوبماينرس، فرانشيسكو كونسيساو.

الهجوم: دوسان فلاهوفيتش.

فيما يتواجد على دكة الاحتياط كلا من: بيرين، بينسوليو، ويستون ماكيني، أدزيتش، فاجيولي، تيموثي وياه، دوجلاس لويز، روهي، مبانجولا.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: دوكو، جريليش، هالاند.

البدلاء: أورتيجا، هودسون، كوفاسيتش، فيل فودين، نونيز، سافينهو، رايت، سيبمسون، أوريلي، ميكاتي، ويلسون إسبراند.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.