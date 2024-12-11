موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لخوض مواجهة من العيار الثقيل على أرضه ووسط جماهيره، عندما يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.



ويدخل مانشستر سيتي المباراة، وهو في المركز 17 بالترتيب العام لدوري أبطال أوروبا، برصيد 8 نقاط، حيث حقق انتصارين وتعادلين وهزيمة، بينما يحتل يوفنتوس المركز التاسع عشر بنفس الرصيد من النقاط.



ويحتاج الفريقان إلى الفوز، على أمل أن يتأهل أحدهما بشكل مباشر إلى الدور ثمن النهائي ضمن الثمانية الأوائل في الترتيب.

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موعد مباراة يوفنتوس أمام مانشستر سيتي

تقام مباراة يوفنتوس أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي

تنقل مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports 3.

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