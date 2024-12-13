معدلات تنفيذ مشروعات المرافق بسكن كل المصريين بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن معدلات تنفيذ مشروعات المرافق بسكن كل المصريين.

وأكد الانتهاء من طبقة الأساس بعدد خمس زونات من إجمالي (عدد 8 مناطق) وجار تشغيل طبقة الأساس (بمنطقة F).



كما أشار إلى الانتهاء من جميع أعمال الأرصفة بنسبه 100 % كما تم الإنتهاء عدد (ثلاث مناطق بالحي) طبقة أسفلتية بنسبه 100% وجارٍ الانتهاء من طبقة الأسفلت بمنطقة (ك) بنسبة 95 %.

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن الموقف التنفيذي لاعمال المرافق والطرق بمنطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقي للمدينة.

وتفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي تقدم الأعمال برافع الصرف الصحي رقم 12 والتى تحدم منطقة الاندلس واستمرت الجولة بتفقد محطة الصرف (رقم ٤ ورقم 2) والخط الناقل من المحطة الي محطة المعالجة الرئيسية بطول ٢٨ كم والذي يخدم منطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقي للمدينة.



تشغيل الحل العاجل لمحطة الصرف الصحي

وأشار إلى تنفيذ خطوط انحدر بأقطار مختلفة ( ٢٥٠ مم وحتى 2500مم بإجمالى أطوال 40 كم طولى )،والذي تقوم بنقل مياه الصرف الصحى لبيت الوطن الى محطة الصرف الصحى رقم ( 4 ) لتقوم بدورها بنقل تصرفات الصرف الصحى بمنطقة بيت الوطن الى محطة المعالجة الرئيسية المخصصة للمنطقة وتعتبر محطة الصرف ( رقم 4 ) جزء من الحل العاجل والحل الآجل لمنظومة الصرف بالمدينة.

وأكد على تشغيل الحل العاجل لمحطة الصرف الصحى رقم 4 بمنطقة بيت الوطن لنقل تصرفات شبكة الصرف الصحى بالمنطقة

واضح المهندس جمال فهمى " نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق والتشغيل والصيانة والزراعة بالدينة " ان نسبة الانجاز لمحطة( 4) تصل الى( 45% ) من المحطة (الأعمال المتاحة) ونسبة الانجاز لمحطة ( 2 ) تصل الى (نسبة تنفيذ االعمال المدنيه( 82 % ) نسبة تنفيذ خط الطرد ( 82 % ) نسبة تنفيذ االعمال الكهروميكانيكيه ( 12 % ) واكمل سيادته ان نسبة انجاز (محطة 12 ) تصل الى( 87 %).

تحسين خدمة شبكة الطرق وتصريف مياه الصرف

ومن جانبة أكد " المهندس عبد الرءوف الغيطى " أن هذه المشاريع تمثل أهمية كبيرة من حيث الاستفادة الكاملة من دخول كافة المرافق للمواطنين، وتحسين خدمة شبكة الطرق وتصريف مياه الصرف الصحى من حيث تجميع مياه الصرف الصحى حتى محطات المعالجة ومعالجتها حتى تصلح لرى المسطحات الخضراء لغرض تجميل المدينة، وكذلك الحد من الأعطال التي تحدث نتيجة التشغيل المستمر للشبكات بالمدينة وأهمية مجابهة السيول والأمطار التي تواجه المدينة في فصل الشت

ووجه العديد من التوصيات والتكليفات للمهندسين وللشركات العاملة بالمشاريع المختلفة بضرورة العمل على سرعة انجاز وانهاء الاعمال فى التوقيتات المحددة والمتفق عليها وذلك بالتوازي مع جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة الاشتراطات الفنية المتعارف عليها. مع التنبيه على السادة المسؤولين بضرورة ارسال انذارات سحب للشركات التى لم تلزم بالبرنامج الزمني للمشروع

الجدير بالذكر ان بيت الوطن يقع فى شمال منطقة الامتداد ويرتبط بطريق القاهرة السويس شمالا والطريق الدائري الأوسطي من الجنوب الشرقى وامتداد طريق محمد بن زايد جنوبا المؤدى للعاصمة الإدارية.

و يتكون المشروع من عدد أحياء سكنية بالاضافة منطقة جنوب السويس ومنطقة الاف فدان ( الاوركيد) ومنطقة 3-4 شمال الالف فدان والمنطقة 5 بالالف فدان ومنطقة 433 فدان شمال بيت ومنطقة الخدمات والمحاور الرئيسية التى تربط أحياء بيت الوطن ببعضها. وتتمثل أحياء بيت الوطن (أراضى العاملين بالخارج):

(من الحى الاول الى الخامس ( الحى الرابع يتكون من ( 380 فدان + 222 فدان ))+ جزء من الحى السابع +433 فدان شمال بيت الوطن)

وتتمثل أحياء الاكثر تميزًا: -

(الحى السادس والسابع والثامن +منطقة جنوب السويس +منطقة الاف فدان ( الاوركيد) +منطقة 200 فدان بالحى الرابع +منطقة 3-4 شمال الالف فدان + المنطقة 5 بالالف فدان

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