معدلات تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والطرق بمنطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقى للمدينة.

وتفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي تقدم الأعمال برافع الصرف الصحي رقم 12 والتي تخدم منطقة الأندلس واستمرت الجولة بتفقد محطة الصرف (رقم ٤ ورقم 2) والخط الناقل من المحطة إلى محطة المعالجة الرئيسية بطول ٢٨ كم والذي يخدم منطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقي للمدينة.



وأشار إلى تنفيذ خطوط انحدر بأقطار مختلفة (٢٥٠ مم وحتى 2500مم بإجمالى أطوال 40 كم طولى)، والذي تقوم بنقل مياه الصرف الصحى لبيت الوطن إلى محطة الصرف الصحى رقم (4) لتقوم بدورها بنقل تصرفات الصرف الصحي بمنطقة بيت الوطن الى محطة المعالجة الرئيسية المخصصة للمنطقة وتعتبر محطة الصرف ( رقم 4 ) جزء من الحل العاجل والحل الآجل لمنظومة الصرف بالمدينة.

وأكد تشغيل الحل العاجل لمحطة الصرف الصحى رقم 4 بمنطقة بيت الوطن لنقل تصرفات شبكة الصرف الصحى بالمنطقة.

وأوضح المهندس جمال فهمى " نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق والتشغيل والصيانة والزراعة بالمدينة "أن نسبة الانجاز لمحطة (4) تصل الى (45% ) من المحطة (الأعمال المتاحة) ونسبة الانجاز لمحطة (2) تصل الى (نسبة تنفيذ الأعمال المدنية (82 %) نسبة تنفيذ خط الطرد ( 82 % ) نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية (12%) واكمل سيادته ان نسبة انجاز (محطة 12 ) تصل الى( 87 %).

ومن جانبة أكد "المهندس عبدالرؤوف الغيطي" أن هذه المشاريع تمثل أهمية كبيرة من حيث الاستفادة الكاملة من دخول كافة المرافق للمواطنين، وتحسين خدمة شبكة الطرق وتصريف مياه الصرف الصحى من حيث تجميع مياه الصرف الصحى حتى محطات المعالجة ومعالجتها حتى تصلح لرى المسطحات الخضراء لغرض تجميل المدينة، وكذلك الحد من الأعطال التي تحدث نتيجة التشغيل المستمر للشبكات بالمدينة وأهمية مجابهة السيول والأمطار التي تواجه المدينة في فصل الشت

ووجه العديد من التوصيات والتكليفات للمهندسين وللشركات العاملة بالمشاريع المختلفة بضرورة العمل على سرعة انجاز وانهاء الاعمال فى التوقيتات المحددة والمتفق عليها وذلك بالتوازي مع جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة الاشتراطات الفنية المتعارف عليها. مع التنبيه على السادة المسؤولين بضرورة ارسال انذارات سحب للشركات التى لم تلزم بالبرنامج الزمني للمشروع

الجدير بالذكر ان بيت الوطن يقع فى شمال منطقة الامتداد ويرتبط بطريق القاهرة السويس شمالا والطريق الدائري الأوسطي من الجنوب الشرقى وامتداد طريق محمد بن زايد جنوبا المؤدى للعاصمة الإدارية.

ويتكون المشروع من عدد أحياء سكنية بالاضافة منطقة جنوب السويس ومنطقة الألف فدان ( الاوركيد) ومنطقة 3-4 شمال الألف فدان والمنطقة 5 بالألف فدان ومنطقة 433 فدانًا شمال بيت ومنطقة الخدمات والمحاور الرئيسية التي تربط أحياء بيت الوطن ببعضها. وتتمثل أحياء بيت الوطن (أراضى العاملين بالخارج): -

(من الحى الاول الى الخامس (الحي الرابع يتكون من (380 فدانًا + 222 فدانًا) + جزء من الحي السابع +433 فدانًا شمال بيت الوطن).

وتتمثل أحياء الأكثر تميزًا: -

(الحي السادس والسابع والثامن +منطقة جنوب السويس +منطقة آلاف فدان (الأوركيد) +منطقة 200 فدان بالحي الرابع + منطقة 3-4 شمال آلاف فدان + المنطقة 5 بالألف فدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.