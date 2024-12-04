استمرار العمل بسوق اليوم الواحد بإمبابة الجمعة القادمة

أعلنت محافظة الجيزة عن استمرار العمل بسوق اليوم الواحد بإمبابة يوم الجمعة المقبل، لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين.

يأتي قرار محافظ الجيزة، بعد النجاح الذي حققته تجربة سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة والذي تم افتتاحه يوم الجمعة الماضي حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

استمرار العمل بسوق اليوم الواحد بإمبابة

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بمتابعه انتظام اقامة السوق يوم الجمعة القادم وتقديم كافه سبل الدعم للجهات المعنية لضمان جاهزية الموقع نظرًا لأهميته في اتاحه السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء إمبابه والمنيرة الغربية والوراق.

“ الجيزة ”: التعاون مع وزارة التموين لتنظيم سوق أخر لخدمة أحياء جنوب الجيزة والعمرانية

وأوضحت محافظة الجيزة أنه بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تتم التجهيزات اللازمة حاليا لتنظيم سوق آخر لخدمة أحياء جنوب الجيزة والعمرانية وسوف يتم الاعلان عنه قريبًا لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، افتتحا النموذج الأول لأسواق "اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة، الجمعة الماضي / وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وهو يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

وزير التموين: سوق اليوم الواحد يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية

كما أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق “اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

وأوضح الوزير أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

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