الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاده ويوجه رسالة لجمهوره

العوضي
العوضي

حرص الفنان أحمد العوضي، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 38 على طريقته الخاصة، حيث نشر “العوضي”، عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، صورة له أثناء التمرين في الجيم، وعلق عليها بقوله: “غدا ١٢/١٢ باذن الله أكمل عامي الـ ٣٨، كان عامًا مليئا بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا، الحمد لله علي ما هو فات ونحمده علي ما هو آت، كل سنة وأنا مع أخواتي الأبطال وبيني وبينهم كل الحب والود”.

على الجانب الأخر، يعكف القائمون علي مسلسل فهد البطل علي بناء بعض الديكورات المنزلية الخاصة بأبطال العمل، ومن المقرر أن يتم التصوير بها خلال الأسبوع المقبل.

قصة مسلسل فهد البطل 

وتشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مشاجرة بين العوضى وأحد أفراد المنطقة الذى يتطاول على شقيقته التى تلعب دورها الفنانة «كارولين عزمي»، وعلى إثرها يتم احتجاز «فهد» فى السجن لمدة 24 ساعة، إلى أن يُخلى سبيله.

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “فيتو” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التى سوف تتخلل الأحداث.

أبطال مسلسل فهد البطل 

ويشارك فى مسلسل فهد البطل كل من: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد.

 

 

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الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي عيد ميلاد بعيد ميلاد الفنان أحمد العوضي

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