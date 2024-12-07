السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مخرج فهد البطل يستخدم الفلاش باك في هذه المشاهد

مشهد من فهد البطل
مشهد من فهد البطل

 واصل الفنان أحمد العوضي تصوير أحداث مسلسله فهد البطل، المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025، ويتم التصوير داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل.


ويستخدم مخرج العمل محمد عبد السلام خاصية الفلاش باك في حلقات العمل، حيث يظهر كل من فهد الذى يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي و"كاناريا" التى تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين في مرحلة الصغر، وكيف تطورت العلاقة بينهما.

كما يتم استخدام الفلاش باك في الأحداث التي يتعرض فيها والد فهد للإهانة من أحد كبار المنطقة التي يقطنها في مرحلة الشباب، والتي تجعله يحاول الانتقام لوالده خلال أحداث العمل.
 

 

اتهام العوضي في قضية قتل

 وقال أحد المقربين من أسرة العمل في تصريحات لـ فيتو إن أحداث العمل سوف تشهد اتهام فهد في قضية قتل، مما يجعله يسعى لإثبات براءته.

ويجسد حجاج عبد العظيم شخصية تاجر رخام، لديه إحدى ورش الرخام، ويعمل معه “فهد البطل” الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، وتربطه علاقة حب بـ ابنة حجاج عبد العظيم خلال أحداث العمل، وتلعب دورها الفنان ميرنا نور الدين، ولكن والدها يرفض زواجهما، مما يجعله يدخل في خلافات مع فهد، الذي يترك العمل ويبدأ في الاعتماد على نفسه.

 

سجن أحمد العوضي في فهد البطل

 وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

 


وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة،  بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فهد البطل أحمد العوضي مسلسل فهد البطل ميرنا نور الدين اخبار الفن مسلسلات رمضان 2025 أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 أبرز مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

دراما رمضان 2025، عايدة رياض تعارض حجاج عبد العظيم لرفضه زواج العوضي وميرنا في فهد البطل

صورة لـ أحمد العوضي برفقة السقا وكارولين عزمي من كواليس فهد البطل

الأكثر قراءة

تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع شاب

القبض على بلوجر شهير دهس مواطنا بسيارته في التجمع

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد الزيادة الجديدة (تفاصيل)

مصير المطرب عمرو دياب بعد الحكم بتغريمه في قضية الشاب المصفوع

تراجع مفاجئ في مياه البحر الأحمر بدهب يثير المخاوف، وقلق من حدوث تسونامي (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية رسميا اليوم السبت (آخر تحديث )

مصدر: يحق لـ عمرو دياب الاستئناف على حكم الغرامة في قضية الشاب المصفوع

الجيش السوري ينسحب من الحدود مع إسرائيل

منوعات

المزيد

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

البرقوق يرتفع 10 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

نجم ليفربول الأول.. أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي المرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الشاي في المنام وعلاقته بالتحذير من ارتكاب المعاصي

أسماء سورة الفيل وسبب نزولها والأحاديث الواردة في فضلها

ما حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية