مخرج فهد البطل يستخدم الفلاش باك في هذه المشاهد

واصل الفنان أحمد العوضي تصوير أحداث مسلسله فهد البطل، المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025، ويتم التصوير داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل.



ويستخدم مخرج العمل محمد عبد السلام خاصية الفلاش باك في حلقات العمل، حيث يظهر كل من فهد الذى يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي و"كاناريا" التى تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين في مرحلة الصغر، وكيف تطورت العلاقة بينهما.



كما يتم استخدام الفلاش باك في الأحداث التي يتعرض فيها والد فهد للإهانة من أحد كبار المنطقة التي يقطنها في مرحلة الشباب، والتي تجعله يحاول الانتقام لوالده خلال أحداث العمل.



اتهام العوضي في قضية قتل

وقال أحد المقربين من أسرة العمل في تصريحات لـ فيتو إن أحداث العمل سوف تشهد اتهام فهد في قضية قتل، مما يجعله يسعى لإثبات براءته.

ويجسد حجاج عبد العظيم شخصية تاجر رخام، لديه إحدى ورش الرخام، ويعمل معه “فهد البطل” الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، وتربطه علاقة حب بـ ابنة حجاج عبد العظيم خلال أحداث العمل، وتلعب دورها الفنان ميرنا نور الدين، ولكن والدها يرفض زواجهما، مما يجعله يدخل في خلافات مع فهد، الذي يترك العمل ويبدأ في الاعتماد على نفسه.

سجن أحمد العوضي في فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.



وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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