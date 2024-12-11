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خارج الحدود

الأمم المتحدة: 4 ملايين نازح في شمال غرب سوريا يواجهون ظروفًا كارثية

النازحين السوريين،
النازحين السوريين، فيتو

قال آدم عبدالمولى، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الوضع في شمال غرب سوريا كارثي، حيث يُقدر أن هناك أكثر من 4 ملايين سوري من النازحين، ومع دخول فصل الشتاء، يعيش هؤلاء الأشخاص في مخيمات لا توفر لهم الحماية من البرد،ما يجعل الوضع الإنساني هناك كارثيًا.

 

7 ملايين لاجئ سوري في دول الجوار 

وأضاف عبدالمولى، خلال مداخلة له على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة تسعى للتخفيف من وطأة المعاناة التي يواجهها المواطنون السوريون في تلك المناطق، موضحًا أن هناك 7 ملايين لاجئ سوري في دول الجوار وحول العالم، وأن حركة العودة إلى سوريا بدأت تتزايد، مشيرًا إلى أن هذه العودة طوعية، ومع ذلك، أشار إلى أنه يجب ضبط هذه العملية بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية في سوريا مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.

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مساعدات إنسانية للسوريين في الداخل 

وتابع عبدالمولى قائلًا: "داخل سوريا، يحتاج نحو 17.6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى ذلك، شهدت الحدود السورية تدفقًا كبيرًا بعد الأزمة في لبنان، حيث وصل أكثر من 600 ألف شخص، بينهم سوريون ولبنانيون وجنسيات أخرى".

 

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