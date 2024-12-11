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رياضة

ليفربول يفاوض مهاجما جديدا من الدوري الإنجليزي

لاعبو ليفربول
لاعبو ليفربول

يرغب آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول في التعاقد مع أحد مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، لتدعيم خط هجوم الريدز.

ويسعى آرني سلوت، للتعاقد مع مهاجم جديد لتعزيز مركز الهجوم نظرًا لكثرة إصابات ديوجو جوتا، وتراجع مستوى داروين نونيز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، ويتواجد أيضًا على صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة.

وأكدت شبكة "UOL ESPORTE" البرازيلية أن ليفربول قد أبدى رغبته في التوقيع مع المهاجم البرازيلي، جواو بيدرو، مهاجم فريق برايتون في الفترة المقبلة، حيث أكد التقرير أن إدارة برايتون لن تسمح برحيل اللاعب في الانتقالات الشتوية القادمة على الرغم من أن الريدز سيخوض المفاوضات مبكرًا وتحديدًا في شهر يناير.

وينتهي عقد جواو بيدرو مع برايتون في صيف 2028، وتبلغ قيمته التسويقية حوالي 34 مليون جنيه إسترليني.

ويمتلك جواو بيدرو 24 هدفًا مع برايتون منذ انضمامه في صيف 2023، وصنع 6 أهداف طوال هذه الفترة.

 

ليفربول يتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

فيما تأهل ليفربول الإنجليزي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على جيرونا بهدف دون رد على ملعب "مونتيليفي" في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم المصري، محمد صلاح، الهدف الأول لليفربول في مرمى جيرونا من ضربة جزاء بالدقيقة 62.

وضمن الريدز العبور للدور الثاني من البطولة محققا 18 نقطة بالفوز في 6 مباريات ليحقق العلامة الكاملة والتأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

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تشكيل ليفربول أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم:نونيز.

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نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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