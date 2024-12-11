الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

أرقام ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

ليفربول
ليفربول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا وري أبطال أوروبا انفوجراف ليفربول

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك أتالانتا

بهدف صلاح ضد جيرونا، ليفربول يتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

في غياب هاري كين، تشكيل بايرن ميونخ ضد شاختار بدوري أبطال أوروبا

رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن أحمد مجدي

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

مسؤول روسي يكشف مفاجأة حول تسليم موسكو بشار الأسد للجنائية الدولية

شرز بالموتور، أول فيديو لحريق أتوبيس يقل سودانيين في الأقصر

أخبار مصر: رحيل جوميز عن الزمالك، قصة مصري بواقعة اغتيال العالم السوري، إطلاق خدمة آبل باي، هزة للذهب، الجولاني يطمئن الغرب

منوعات

المزيد

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

السماء الحمراء، الحرائق تحاصر مدينة أمريكية والسكان يفرون

المزيد

خدمات

المزيد

30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السفر للخارج في المنام وعلاقتها بقدوم الخير قريبًا

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبًا

معنى تنكصون، تفسير الشعراوي للآية 66 من سورة المؤمنون (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية