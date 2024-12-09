الإثنين 09 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تخطت الـ 2 مليون جنيه، بيجو تطرح سيارة 3008 في السوق المصري

سيارات بيجو
سيارات بيجو

سيارات بيجو، استقبل السوق المصري أحد السيارات الفارهة التي تخاطب فئات كبيرة من رجال الأعمال والعائلات التي تستخدم سيارتهم في السفر لأماكن بعيدة وهي سيارة  بيجو 3008، بأسعار تكسر حاجز 2 مليون جنيه.

 

أسعار سيارات بيجو 3008 الجديدة كليا في السوق المصري 

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية اسعار سيارات بيجو 3008، المستوردة من الخارج، خلال شهر ديسمبر نستعرضها في التقرير التالي وهي:

أول فئة ألور بسعر 2 مليون و199 ألف جنيه.

ثاني فئة GT بسعر 2 مليون و460 ألف جنيه.

مواصفات محركات سيارات بيجو 3008 الجديدة

حصلت سيارات بيجو علي محرك سعة 1600 سي سي THP بقوة 180 حصان عند 6.000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 240 نيوتن متر عند 1.400 لفة في الدقيقة مع خلوص أرضي يبلغ 198 مم وسعة تخزين في الحقيبة الخلفية بواقع 520 لترا. 

مواصفات وسائل أمان سيارات بيجو 

وتأتي الفئة الأولى أللور بوسائل أمان تشمل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية مع فرامل ABS وEBD وبرنامج دعم الفرامل BA والتحكم الإلكتروني في توازن السيارة DSC ومنع الانزلاق ASR وبرنامج تنبيه السائق ومثبت ومحدد للسرعة ومكان تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف وتنبيه ضغط الاطارات وفرامل يد كهربائية ومساعد مرتفعات ومساعد البقاء في الحارة المرورية والتعرف على إشارات المرور.

وسائل أمان فئة جي تي

وتزيد الفئة الثانية جي تي في إضافة تنبيه حركة المرور الخلفية ومساعد تثبيت السرعة القابل للتكيف وتنبيه النقاط العمياء. 


المواصفات الخارجية في بيجو 3008 الجديدة
وبالنسبة للمواصفات الخارجية للسيارة، تبدأ الفئة أللور من جنوط رياضية 19 بوصة وفتحة سقف بانورامية وحساسات للاضاءة وحساسات مطر بتقنية بيجو واضاءة بيجو الأمامية المميزة بمصابيح ليد نهارية ومرايا داخلية بتعتيم ذاتي ومصابيح أمامية إيكو ليد، بينما تزيد الفئة الثانية في إضافة مصابيح أمامية بتقنية ليد ماتريكس كاملة وسقف باللون الأسود اللامع وتجهيزات رياضية بعلامة جي تي. 
 

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