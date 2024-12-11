منافس الأهلي، تعادل سلبي بين بوتافوجو وباتشوكا في الشوط الأول بـ كأس الإنتركونتيننتال

كأس الإنتركونتيننتال، انتهى الشوط الأول من مواجهة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد «974» في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وشهد الشوط الأول سيطرة من فريق بوتافوجو البرازيلي على مجريات الأمور، وسط دفاع منظم من نادي باتشوكا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل بوتافوجو أمام باتشوكا

أعلن البرتغالي أرتور خورخي، المدير الفني لفريق بوتافوجو البرازيلي، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة باتشوكا المكسيكي في كأس الإنتركونتيننتال، والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: جون.

خط الدفاع: ماتيو بونتي، ألكسندر أولوا، أدريلسون، كويابانو.

خط الوسط الملعب: جيورجي، ألان، كارلوس ألفيس.

الهجوم: لويس هنريكي، ماثيوس مارتينيز، إيجور خيسوس.

تشكيل باتشوكا ضد بوتافوجو

فيما ضم تشكيل باتشوكا ضد بوتافوجو في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال كلا من:

حراسة المرمى: كارلوس لونا.

خط الدفاع: سيرجيو باريتو، بريان جونزاليس، رودريجيز لويس، أندريس ميكولتا.

وسط الملعب: بيدرو بيدرازا، أرتورو جونزاليس، ألان باوتيستا، ألياس مونتيل.

الهجوم: أسامة الإدريسي، سالمون روندون.

يحضر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، في ديربي الأمريكتين لمعرفة الطرف الثاني في مواجهة الأهلي بكأس التحدي، المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر الجاري، على نفس ملعب مباراة اليوم.

قائمة الأهلي

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة كأس الإنتركونتيننتال الرسمية.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف ايمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبدالله.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

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