الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على صاحب شركة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

القبض على صاحب شركة
القبض على صاحب شركة غسل 60 مليون جنيه

ألقت ألأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على  صاحب شركة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

 

غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية 

 

كانت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذخائر غير المرخصة المواد المخدرة تجارة المخدرات حصيلة تجارة المخدرات

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

رادارات المرور ترصد 1580 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

الأمن يكشف تفاصيل اختطاف طفل من مستشفى التبين

ضبط عاطلان بمطروح لحيازتهما 5 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيًّا

ضبط القائم على إدارة 9 صفحات لبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة بالمنوفية

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 25 طن دقيق طن مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

الأكثر قراءة

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

رسميا، فيفا يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أبرزها سداد 214 مليار جنيه للتأمينات، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

يسع لـ92 ألف متفرج، ملعب الملك سلمان يستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2034

منوعات

المزيد

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وأسمائها وفضائلها

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية