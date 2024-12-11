الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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سياسة

الأعلى للإعلام يهنئ مجلس الإدارة الجديد للمتحدة للخدمات الإعلامية

الإدارة الجديدة المتحدة
الإدارة الجديدة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيتو

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة  المهندس خالد عبد العزيز، وجميع الأعضاء، مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجديد برئاسة  طارق نور.

الإدارة الجديدة للمتحدة للخدمات الإعلامية 

وأعرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن خالص أمنياته بالتوفيق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في مهمتهم القادمة لتطوير المنظومة الإعلامية والارتقاء بالإعلام المصري بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

 

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أهمية الإعلام المهني الذي يراعي حق الجماهير في الحصول على الأخبار الحقيقية في ظل انتشار الشائعات، بما يخدم الدولة المصرية ويراعي مصالحها في ظل الأزمات والصراعات المنتشرة في المنطقة.

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