إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الصحراوى.

حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوى

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من مدخل محافظة الإسماعيلية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث.

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