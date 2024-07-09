ممنوع حد يتكلم، الحلفاوي لهجوم رئيس ستاد القاهرة على كولر: مش خناقة وتصريحاتك غريبة

مباراة الأهلي وبيراميدز، علق الفنان نبيل الحلفاوي على تصريحات رئيس هيئة ستاد القاهرة وليد عبد الوهاب، الذي انتقد فيه تصريحات مدرب الأهلي كولر بشأن أرضية استاد القاهرة.

الحلفاوي يعلق على مهاجمة رئيس ستاد القاهرة لكولر



ووصف نبيل الحلفاوي تصريحات وليد عبد الوهاب بأنها غريبة جدًا، مشيرًا إلى أن تصريحات المدير الفني للأهلي كولر بشأن أرضية استاد القاهرة ليست "عنترية"، قائلًا: "سوء أرضية النادي على الفريقين، الأهلي وبيراميدز، مش خناقة هي".



وعلق نبيل الحلفاوي على هجوم وليد عبد الوهاب على تصريحات كولر قائلًا: "والله تصريحات حضرتك اللي غريبة جدا. مدير فني بيشكو من أرضية الاستاد. فين العنترية هنا؟ كان ممكن تكتفي بردك المقنع إنها فعلا كده لكن مفيش وقت لإصلاحها. وكان هيبقى رد محترم."



وتابع نبيل الحلفاوي "وازاي تبقى حجة لو ما اتوفقش؟ ما سوء الأرضية على الفريقين! مش خناقة هي."

ورد نبيل الحلفاوي على حديث رئيس هيئة استاد القاهرة بإخطار الأهلي بعدم استضافة مباراته مع بيراميدز، فقال: "يعني كل ده عشان قال حاجة رئيس هيئة الاستاد نفسه اعترف بصحتها؟ يعني أيوه هي محتاجة صيانة بس ممنوع حد يقول كده."

كولر ينتقد أرضية ستاد القاهرة



الجدير بالذكر أن المدير الفني لنادي الأهلي، مارسيل كولر، انتقد أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد الفوز على طلائع الجيش 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين في منافسات الدوري المصري.



ورد وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة، عبر برنامج بوكس تو بوكس، فقال: " لا افهم تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي (العنترية) كان من الممكن أن يتحدث قبل أسبوع، أم أنه يتحدث قبل لقاء بيراميدز، بحيث لو حدثت نتيجة غير جيدة يلوم أرضية الملعب ؟!، الطبيعي أن استاد القاهرة يحتاج للصيانة في ظل كثرة المباريات التي استضافها الملعب.."

تصريحات رئيس ستاد القاهرة عن ارهاق الملعب



وأشار إلى أن ستاد القاهرة في حالة إرهاق بسبب ضغط المباريات، قائلًا: تصريحات كولر عنترية وغريبة جدًا طيب مقولتش ليه من أسبوع؟ ولا أنت عشان لو موفقتش قدام بيراميدز هتكون أرضية الملعب هي المبرر والسبب"

كولر ينتقد أرضية ستاد القاهرة، فيتو



وأضاف رئيس هيئة ستاد القاهرة " أن الاستاد يعاني من ضغط المباريات على أرض الملعب، مشيرا إلى أنه طلب فترة صيانة داخل الملعب، لكن هناك جدول مباريات مضغوط للدوري المصري، كما أن المنتخب المصري تدرب أكثر من 10 مرات على الملعب الرئيسي.

وقال وليد عبد الوهاب: " سنخطر الأهلي بعدم استضافة مباراته مع بيراميدز بسبب تصريحات مدربه مارسيل كولر.. ونقلها إلى ملعب السلام أو المقاولون العرب.. هناك غضب في مجلس إدارة هيئة الاستاد"