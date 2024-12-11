الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 6 قضايا مخدرات و5 أسلحة نارية خلال حملة أمنية في أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها  واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

رادارات المرور ترصد 1580 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

الأمن يكشف تفاصيل اختطاف طفل من مستشفى التبين

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (6 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
 

كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى"غير مرخص"عبارة عن (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 7 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 808 أحكام قضائية متنوعة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين الحملات الامنية

مواد متعلقة

رادارات المرور ترصد 1580 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

الأمن يكشف تفاصيل اختطاف طفل من مستشفى التبين

ضبط عاطلان بمطروح لحيازتهما 5 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيًّا

ضبط القائم على إدارة 9 صفحات لبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة بالمنوفية

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 25 طن دقيق طن مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط شركة في العجوزة للنصب على راغبي العمل بالخارج

ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق بمنشأة ناصر

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يتقدم على سلوفان براتيسلافا بثنائية في الشوط الأول

عطل يضرب فيس بوك وواتساب وإنستجرام حول العالم

انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة

الكهرباء تعلن إيقاف شحن العدادات مسبقة الدفع في هذا الموعد

مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين 3 مدربين أجانب لخلافة جوميز

باتشوكا يضرب بوتافوجو بثلاثية ويتأهل لمواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

كاتي نيكولز: كيت عامل أساس لتقريب هاري من العائلة المالكة في بريطانيا

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

المصرية للاتصالات تتيح مكالمات دولية مجانية إلى سوريا

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024

استقرار أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 سلع تصدرها مصر إلى النرويج خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين إخوة وإخوان؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

أسماء سورة البروج وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

تفضيل الدنيا على الآخرة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية