منهم مشايخ علمانيين وقس، الداخلية تصدق على نتائج انتخابات المجلس الإنجيلي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 276 تابع (أ)، الصادر في 11 ديسمبر 2024، قرارى وزارة الداخلية، بشأن تصديق وزير الداخلية على انتخابات المجلس الإنجيلي، منهم مشايخ علمانيين وقس.

-قرار وزير الداخلية رقم 2417 لسنة 2024، بشأن التصديق على نتيجة انتخابات الدكتور فريدي صفوت نجيب البياضي، عضوًا بالمجلس الإنجيلي العام عن الرسالة الهولندية. وذلك لمدة 8 سنوات تبدأ من أول أكتوبر 2023، وتنتهي في 30 سبتمبر 2031.

-وقرار وزير الداخلية رقم 2418 لسنة 2024، بشأن التصديق على نتيجة انتخاب كل من:١- الشيخ/ عصام عطية صليب غطاس. (علماني عن مجمع الدلتا)٢- الشيخ / أمير بنيامين لويز حنا. (علماني عن مجمع ملوى)3- الشيخ/ باسم نجيب مرقس عبد الشهيد. (علماني عن مجمع أسيوط)4- القس/ مجدى فؤاد عبد النور عبد الملاك. ( قسا عن مجمع العليا )كأعضاء بالمجلس الإنجيلي العام، بدلًا من الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بالمجلس الإنجيلي ، وذلك لمدة ثمانى سنوات تبدأ من 15-6-2024، وتنتهي في 14-6-2032





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