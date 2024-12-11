محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية لأكثر من 200 حالة إنسانية

التقى صباح اليوم محافظ المنوفية بأكثر من 100 حالة أخرى مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لحل شكواهم والتعرف على مطالبهم، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية ولحوم نظرًا لأحوالهم المعيشية الصعبة، ليصل إجمالي قيمة المساعدات 800 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، النائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة والعمل.

ويأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على تنظيم تلك اللقاءات بصفة دورية لتلبية مطالب واحتياجات الأسر الأكثر احتياجا.

الرعاية الطبية العاجلة بالمنوفية

وفي أجواء يسودها الفرحة والسرور، استمع المحافظ لكافة مطالب المواطنين ووجه الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورًا كل في قطاعه، كما أمر المحافظ بصرف كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مكلفًا وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع الأسرة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم وتحويل 17 حالة مرضية إلى مستشفيات المخ والأعصاب ورمد شبين الكوم ومنوف العام والسادات لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم، وكذا تحويل 4 حالات أخرى إلى التأمين الصحي لتسهيل إجراءات صرف العلاج على نفقة الدولة.

فيما وجه المحافظ مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لأكثر من 35 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة،وموجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 16 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة

وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

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