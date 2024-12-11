الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يناقش بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لتطوير زراعة شتلات القصب

الدكتور خالد عبدالحليم
الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا

ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لإنشاء مشروع مجمع إنتاج شتلات قصب السكر، بهدف إنتاج شتلات القصب، مع إمكانية استغلال الأراضي التابعة للمحطة لإنتاج أنواع أخرى من الشتلات.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التنمية الزراعية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد عزت، مدير عام هيئة تنمية الصعيد فرع قنا، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

نظام الزراعة التعاقدية بقنا

وخلال الاجتماع، أكد محافظ قنا، علي أهمية التعاون بين المحافظة والهيئة لتسويق شتلات قصب السكر للمزارعين بأسعار مدعومة، في إطار نظام الزراعة التعاقدية، مع توفير وسائل الري الحديثة بنظام التنقيط، على أن يتم تقسيط تكاليفها على المزارعين لمدة خمس سنوات.

وأوضح "عبد الحليم" أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نجاح المشروع وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

كما استعرض محافظ قنا مشروع المجمع الحرفي بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، الذي يمتد على مساحة 840 مترا مربعا ويضم ورشا ومصنعا للملابس الجاهزة والمفروشات، موجها بضرورة إعداد خريطة تفصيلية للمجمع وتقديم ملف متكامل لإدارته، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والقيمة الإيجارية الملائمة، مع التأكيد على طرح المشروع وفق الاشتراطات المطلوبة.

إنشاء ورش جديدة بقنا

وفي سياق متصل، ناقش محافظ قنا، الوضع الحالي لمجمعي الصناعات الحرفية بمنطقتي الصالحية والترامسة، مشددًا  على أهمية إعداد توصيف كامل للمواقع، وتقرير فني عن حالة البنية الأساسية، ووضع مخطط عام لتوزيع الأماكن، مع دراسة استخدام الفراغات لإنشاء ورش جديدة، بهدف زيادة عدد الوحدات الصناعية،  كما أكد علي ضرورة تطوير نموذج إداري ناجح لإدارة المجمعات الحرفية، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية.

واختتم محافظ قنا، تصريحاته بالتأكيد على أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بالمحافظة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة للدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا شتلات قصب السكر قنا محافظ قنا محافظة قنا مدينة ابوتشت

مواد متعلقة

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة بيطرية وزراعية بقرية أبو شوشة في قنا

تنفيذ 17 إزالة فورية لحالات تعدي بالبناء المخالف للقانون في قنا

14985 مستفيدًا من أنشطة "بداية جديدة" بقرية القارة في قنا

تحرير 17 محضرا و3 إنذارات بيئية خلال حملة لضبط الأسواق في قنا

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

الفصائل المسلحة في سوريا تحرق قبر حافظ الأسد باللاذقية (فيديو)

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

مدبولي: طرح 4 شركات للقوات المسلحة في البورصة "وطنية" و"صافي" و"سايلو فودز" و"شيل أوت"

اتحاد الكرة يقبل استقالة لجنة الحكام ومسئول مؤقت لحين تعيين خبير أجنبي

منوعات

المزيد

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

وزير العمل يُعلن عن وظائف جديدة في السعودية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

علينا ألا نبرر أخطاءنا، علي جمعة: إصلاح النفس أولى من الانغماس في أمر العامة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية