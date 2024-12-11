محافظ قنا يناقش بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لتطوير زراعة شتلات القصب

ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لإنشاء مشروع مجمع إنتاج شتلات قصب السكر، بهدف إنتاج شتلات القصب، مع إمكانية استغلال الأراضي التابعة للمحطة لإنتاج أنواع أخرى من الشتلات.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التنمية الزراعية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد عزت، مدير عام هيئة تنمية الصعيد فرع قنا، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

نظام الزراعة التعاقدية بقنا

وخلال الاجتماع، أكد محافظ قنا، علي أهمية التعاون بين المحافظة والهيئة لتسويق شتلات قصب السكر للمزارعين بأسعار مدعومة، في إطار نظام الزراعة التعاقدية، مع توفير وسائل الري الحديثة بنظام التنقيط، على أن يتم تقسيط تكاليفها على المزارعين لمدة خمس سنوات.

وأوضح "عبد الحليم" أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نجاح المشروع وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

كما استعرض محافظ قنا مشروع المجمع الحرفي بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، الذي يمتد على مساحة 840 مترا مربعا ويضم ورشا ومصنعا للملابس الجاهزة والمفروشات، موجها بضرورة إعداد خريطة تفصيلية للمجمع وتقديم ملف متكامل لإدارته، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والقيمة الإيجارية الملائمة، مع التأكيد على طرح المشروع وفق الاشتراطات المطلوبة.

إنشاء ورش جديدة بقنا

وفي سياق متصل، ناقش محافظ قنا، الوضع الحالي لمجمعي الصناعات الحرفية بمنطقتي الصالحية والترامسة، مشددًا على أهمية إعداد توصيف كامل للمواقع، وتقرير فني عن حالة البنية الأساسية، ووضع مخطط عام لتوزيع الأماكن، مع دراسة استخدام الفراغات لإنشاء ورش جديدة، بهدف زيادة عدد الوحدات الصناعية، كما أكد علي ضرورة تطوير نموذج إداري ناجح لإدارة المجمعات الحرفية، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية.

واختتم محافظ قنا، تصريحاته بالتأكيد على أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بالمحافظة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة للدولة.

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