انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية بالقليوبية

شهد طريق مصر - الإسكندرية الزراعي أعلى كوبري بنها حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية

ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها أمام المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، أعلى كوبري بنها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بمعدات لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بسهولة ويسر أمام المواطنين.

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