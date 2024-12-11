الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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ملفات وحوارات

قمة مصرية أيرلندية بدبلن.. الرئيسان يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.. وأزمات سوريا وغزة ومكافحة الهجرة غير الشرعية تتصدر الملفات

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس أيرلندا.فيتو

استقبل رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة بدبلن حيث انطلقت جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومايكل هيجينز.

قمة مصرية أيرلندية بدبلن لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات 

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويبحث الجانبان تعزيز العلاقات في مختلف  المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين وتطوير التعاون.

ومن المقرر أن يبحث  الرئيس السيسي وقادة أيرلندا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا عن التطورات في قطاع غزة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك منها الوضع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان

أزمات الشرق الأوسط تتصدر الملفات

ومن المقرر بحث مستجدات الوضع الإقليمي والتصعيد الخطير في منطقة  الشرق الأوسط  التي تمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، وسبل نزع فتيل التوتر المتصاعد وإنفاذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية، فضلًا عن جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية وضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، على نحو مستدام.

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