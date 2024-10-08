إخلاء سبيل طبيبين متهمين بالتسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية جراحية

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إخلاء سبيل طبيبين متهمين بالتسبب فى وفاة سيدة إثر إجراء عملية تجميل بالأنف.

كشفت التحقيقات الأولية اتهام أسرة سيدة لـ طبيب أنف وأذن وحنجرة وطبيب تخدير بالتسبب في وفاة ابنتهم، أثناء إجراء عملية استعدال للحاجز الأنفي لها، داخل مجمع طبي بمنطقة ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وتلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من عامل يفيد بوفاة شقيقته "سعدية" 30 سنة، أثناء إجرائها عملية استعدال للحاجز الأنفي لها داخل مجمع طبي بمنطقة ناهيا بدائرة المركز، واتهم طبيب أنف وأذن وحنجرة وآخر طبيب تخدير بالتسبب في وفاتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى ضبط الطبيبين واقتيادهما إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.