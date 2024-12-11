الأوبرا تستحدث سلسلة حفلات جديدة لأوركسترا القاهرة السيمفوني

استحدثت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد سلسلة حفلات جديدة لأوركسترا القاهرة السيمفونى في إطار موسمه الـ ٦٦ تحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدى وجاءت بعنوان " الكونشيرتو العظيم " وينطلق أولها بقيادة المايسترو الإيطالى جوزيبى لانزيتا ومشاركة مواطنه عازف البيانو جوزيبي اندالورو وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 ديسمبر على المسرح الكبير.

حفلات الكونشيرتو العظيم

ويتضمن البرنامج الكونشيرتو الثانى للبيانو والأوركسترا لـ رخمانينوف ومقدمة سيمفونية (مانون لاسكوت ) لـ بوتشينى.

تتيح سلسلة حفلات الكونشيرتو العظيم لأوركسترا القاهرة السيمفونى الفرصة لإستعراض نخبة من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية، كما تساهم فى إثراء الساحة الموسيقية فى مصر وتعمل على نشر أحد الوان الفنون الجادة والراقية.

موسم الأوبرا الفنى

يشار أن موسم الأوبرا الفنى 2024 - 2025 يضم كوكبة من العروض المميزة التى تشمل مختلف ألوان الإبداع الجاد إضافة إلى إستضافة العديد من الفرق الأجنبية الهامة بجانب عدد من العروض الجماهيرية البارزة.

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