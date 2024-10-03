الأوبرا تطلق سلسلة حفلات "الموسيقى الغنائية" من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني

تنظم بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج والذى يأتي كانطلاقة أولى لسلسلة حفلات بعنوان (الموسيقى الغنائية ) خلال الموسم الفنى الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 5 أكتوبر على المسرح الكبير وبمشاركة الصوليستات عازف البيانو محمود البطران،السوبرانو داليا فاروق، التينور عمرو مدحت والباريتون خالد سمير بمصاحبة كورال اكابيلا تدريب مايا چيفنيريا.

ويتضمن برنامج الحفل كونشرتو رقم ١ للبيانو والأوركسترا لبيتر إليتش تشايكوفسكي وكارمينا بورانا (في الربيع، في الحانة ومحكمة الحب ) لكارل أورف.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.