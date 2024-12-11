6 قيادات كبرى تنافس أبو محمد الجولاني على رئاسة سوريا.. رياض الأسعد أول من رفع السلاح ضد الأسد.. المالح والمسلط من أنصار الدولة المدنية.. والقعقاع وأبو خولة أبرز أعداء رئيس «تحرير الشام»

لا حديث في سوريا والمنطقة إلا عن خليفة الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، ومن الذي سيتولى هذا الدور في ظل الأوضاع المعقدة داخل وخارج البلاد، فالأزمة السورية التي دخلت عامها الثالث عشر، تشهد تطورات سياسية وعسكرية ليست سهلة بالمرة من تحديات داخلية وضربات قاسمة من العدو الإسرائيلي، ومع تصاعد الأحداث، برز على السطح خلال الفترة الماضية شخصية أحمد الشرع، أو أبو محمد الجولاني، قائد هيئة أحرار الشام، الذي لمع نجمه في معركة إسقاط الرئيس السابق بشار الأسد، والترتيبات التي أعقبت ذلك، لكن ماذا عن منافسيه، وأي شخصيات يمكن أن تتقدم إلى منصب رئيس البلاد ؟

رياض الأسعد، أول المبشرين بالتمرد العسكري

رياض الأسعد، هو ضابط سابق برتبة عقيد في سلاح الجو السوري، وهو أيضا مؤسس الجيش السوري الحر، وأول من رفع السلاح ضد الأسد، لذا يتمتع بشعبية كبيرة، وزادت المطالبات على مواقع التواصل بتعيينه رئيسًا فخريًا للدولة السورية في ثوبها الجديد خصوصًا حال تبنيها نظامًا برلمانيًا.

والأسعد من مواليد عام 1971 في مدينة حماة، ودرس في الكلية العسكرية، وأعلن انشقاقه عن الجيش السوري في 4 يوليو 2011، وأعلنَ قائدًا للجيش الحر بعد بضعة أيام من تأسيسه، وكان للجيش الحر دور بارز في قيادة معارك الجنود المنشقين ضد نظام بشار الأسد خلال الاحتجاجات السورية 2011.

وفي 24 من مارس عام 2013 استهدفته عبوة ناسفة أدت إلى بتر ساقه، ومع ذلك كان يدير عمليات الجيش الحر من الخارج، ويتبنى الأسعد أفكارًا وطنية ديمقراطية، ويؤكد دائمًا على أهمية الوحدة الوطنية، والحوار بين مختلف المكونات السورية، وتأسيس دولة ديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان.

سالم المسلط، العائلة والتعليم والفكر الإسلامي الديمقراطي

رئيس الائتلاف الوطني السوري، ولد في الحسكة عام 1959، حاصل على شهادة في العلوم السياسية من إحدى الجامعات الأمريكية، ونينحدر من قبيلة العقيدات ذات النفوذ القوي في سوريا، ويعمل في السياسة منذ عقود، وهو أحد الشخصيات البارزة في المعارضة السورية.

وتولى المسلط رئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو معروف بدعوته إلى توحيد المعارضة واعتماد الحلول السياسية، رغم تبينه أفكارًا إسلامية للحكم، إذ أعلن في أكثر من مناسبة أنه يهدف إلى تأسيس دولة إسلامية ديمقراطية، ويؤكد على أهمية الحوار الوطني والتعاون مع القوى السياسية الأخرى.

محمد علوش، رائد بناء التحالفات بين الفصائل المسلحة

من مواليد عام 1970، وحاصل على شهادة في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق، وهو سياسي إسلامي وقائد في الجبهة الإسلامية السورية، وشغل منصب رئيس الوفد التفاوضي للمعارضة في محادثات جنيف 2016، ومعروف بمواقفه الداعمة لتطبيق الشريعة الإسلامية في سوريا.

ويتمتع علوش بخبرة كبيرة في بناء التحالفات بين الفصائل المسلحة، لكنه يواجه تحديات بسبب التباين الأيديولوجي داخل المعارضة خاصة أنه ساهم في تأسيس «جيش الإسلام» أحد الفصائل العسكرية بين قوى المعارضة.

هيثم المالح، ابن السياسة المدنية ودولة الحقوق

من مواليد عام 1931، وهو حاصل على شهادة في القانون في جامعة دمشق، وهو محامٍ وحقوقي مخضرم، ومعروف بنشاطه في مجال حقوق الإنسان.

وانخرط المالح في العمل السياسي منذ الخمسينيات، وبرز كأحد أبرز دعاة الديمقراطية في سوريا، وكان أحد مؤسسي المجلس الوطني السوري المعارض عام 2011، ورغم تقدمه في العمر، يظل المالح رمزًا فكريًا وسياسيًا للمعارضة، لكنه يفتقر إلى أي نفوذ عسكري مباشر.

ويتبنى المالح أفكارًا ديمقراطية ليبرالية، ويهدف إلى تأسيس دولة ديمقراطية ويؤكد على أهمية الحوار الوطني والتعاون مع القوى السياسية الأخرى.

أبو أحمد زكور.. القعقاع

من مواليد الأربعينات، وغير معروف بدقة عام ميلاده، كما لا تتوفر معلومات دقيقة عن تعليمه، لكنه بدأ حياته كمقاتل ميداني، وهو الآن قيادي بارز في جبهة أحرار الشام، إحدى الفصائل المعارضة المسلحة، ويتمتع بقاعدة شعبية في بعض المناطق الشمالية لسوريا.

ويركز القعقاع على العمل العسكري الميداني أكثر من الجانب السياسي، كما يعتبر خصمًا لأحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني رئيس هيئة تحرير الشام، بسبب اختلاف النهج الديني والأهداف السياسية.

أبو خولة، أبرز منافسي الجولاني

تاريخ ميلاده غير معروف، ولكنه في الأربعينيات من عمره، ونفس الأمر بالنسبية للخلفية التعليمية، لكن أهم ما يتمتع به هو انتماؤه إلى أهم علائلات دير الزور، وصلاته القوية بالعشائر هناك، لذا صعد سريعًا، وأصبح قائدا عسكريًا في مجلس دير الزور العسكري، كما يعد أحد المنافسين الكبار لأبو محمد الجولاني، بسبب تحكمه في مناطق شرقي سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.