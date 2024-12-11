ضبط شركة في العجوزة للنصب على راغبي العمل بالخارج

تمكن قطاع الامن العام، من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج والمدير المسئول بذات الشركة "لهما معلومات جنائية") بإدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، ومزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على راغبى الحصول على عقود عمل بالخارج وإيهامهم على خلاف الحقيقة بقدرتهما على تسفيرهم للعمل خارج البلاد نظير تحصلهما منهم على مبالغ مالية.



شركة في العجوزة تنصب على راغبى العمل بالخارج



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبطهما وضُبط بداخل الشركة (جوازات سفر وصور جوازات سفر لراغبى العمل بالخارج - طلبات توظيف لراغبى العمل بالخارج - دفتر إيصالات إستلام مبالغ نقدية – 2 هاتف محمول وجهاز كمبيوتر محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد ذلك النشاط").



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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