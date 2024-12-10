إيقاف أعمال وإزالات فورية لمخالفات البناء بمدينة 6 أكتوبر

شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة لإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات بالمدينة في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالتخطيط العمراني المعتمد وشروط تراخيص البناء.

وأكد المهندس محمد مصطفى، استمرار المتابعة والرصد وإزالة أى مخالفة في مهدها وتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء غير المرخصة، وإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام.

أوضح "محمد مصطفى" أن حملات الإزالات أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للقطعة رقم 55 B الحي التاسع، وإيقاف أعمال وإزالة فورية للشدة الخشبية للأعمدة وإزالة الأعمدة الخرسانية الزيادة عن النسبة البنائية للقطعة رقم 54 B الحي التاسع، وإيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للقطعة رقم 69 E الحي التاسع، وإيقاف أعمال وإزالة فورية لجميع الحوائط لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للقطعة رقم 25 الحي الثاني المجاورة الأولى.

أضاف "محمد مصطفى" أن حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام مستمرة صباحًا ومساء وأسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات بالطريق العام بالحي السابع والثامن لليوم الثاني على التوالي، وإزالة نشاط مخالف والتحفظ على محتويات ورشة حدادة وإيداعها مخازن الجهاز بالمنطقة العمرانية الثانية قطعة رقم 15بلوك 2، واستمرار إزالة الإشغالات والتعديات بمحيط الحصري، واستمرار إزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام بالمحاور المركزية.

لا تهاون لردع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع

كما صرح المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم شن حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، أسفرت عن تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع لمحال مخالفة تعمل بدون ترخيص بمنطقة مركز المدينة والحي السكني الثاني، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة شرطة التعمير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة جميع المخالفات بالمدن الجديدة، وعدم السماح بممارسة أي نشاط بدون استخراج التراخيص اللازمة.

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، أنه لا تهاون لردع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بممارسة أي نشاط دون استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع لمحال مخالفة بالأسواق التجارية بالحيين الأول، والثاني، وقامت اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وأعضاء من قسم شرطة التعمير بقيادة العقيد أحمد المناوي، رئيس القسم بفصل المرافق (كهرباء - مياه) لعدم تمكينهم من إعادة التشغيل.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم رفع بعض التعديات الموجودة داخل الأسواق وحولها مع التحفظ على الإشغالات وتحرير 9 محاضر ضد المخالفين.

وشدد المهندس علي سعد، على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى لحصر جميع المحال بالأسواق التجارية لمراجعة رخص التشغيل والأنشطة المرخص بها واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.

تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع مسؤولي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتطوير المؤسسي، لمناقشة مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، مقترحات ومحاور خطة العمل المبدئية التي أعدتها الشركة بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة، لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى شرح وافٍ عن المحاور التي تضمنتها خطة العمل.

الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر على مساحة إجمالية 10200 فدان تقريبًا بمدينة 6 أكتوبر.

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