الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

دليلك لحجز أراضي الإسكان المتوسط (مسكن)

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن استمرار التقديم وحجز أراضي الإسكان المتوسط، والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة، وذلك حتى يوم 6 /1 /2025.

وحجز الأراضي بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد "مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر.

أنظمة سداد قطع الأراضي الإسكان المتوسط

 

ونستعرض أنظمة سداد قطع الأراضي كالتالي:

-سداد مبلغ جدية حجز وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير (بالإضافة إلى مبلغ 1000 جم) فقط ألف جنيه مصري لا غير (مصروفات دراسة لا تُرد).

-استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض) خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفق نسبة استكمال السداد المقدمة من المواطن، ووفقًا لإخطار التخصيص المرسل من جهاز المدينة والمحدد به رقم الحساب الذي سيتم استكمال السداد عليه.

- سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

-في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى %2 طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

الاسترداد: في حالة عدم الترسية يتم رد مبلغ جدية الحجز علي الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف البنكية.

خطوات حجز أراضى الاسكان

 

وتنشر خطوات حجز أراضى كالتالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا 

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى المصرى أراضي الإسكان المتوسط المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

اخلعوا البزات العسكرية، تفاصيل اتفاق تركيا وروسيا وإيران على إسقاط بشار الأسد

قرار عاجل من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بخصوص العدادات مسبقة الدفع

سنموت على أية حال، الحكاية الكاملة للمعارض مازن حمادة.. اختفى 4 سنوات وظهرت جثته المشوهة ضاحكة أمس.. كثرة دموعه أبكت العالم.. تعرض للتعذيب الوحشي وطلب الدعاء له

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر

السجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد استبعاده من قائمة الأهلي في إنتركونتيننتال

جمال سليمان: قد أترشح لرئاسة سوريا ولن أكرر دور بشار الأسد (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

منوعات

المزيد

دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة من المدار لأقرب جيران مجرة درب التبانة

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

ما معنى «عين آنية»؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل يجوز التوسل بالقرآن؟ رد حاسم من خالد الجندي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية