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ثقافة وفنون

انفصال ماشين جان كيلي وميجان فوكس قبل أيام من ولادة طفلهما

ماشين جان كيلي وميجان
ماشين جان كيلي وميجان فوكس، فيتو

ذكرت تقارير صحفية، أن الثنائي الشهير، ماشين جان كيلي وميجان فوكس، انفصلا قبل أيام من ولادة طفلهما، وبعد ما يقرب من ٣ سنوات من إعلان خطبتهما.

وكانت ميجان فوكس، أعلنت رسميًّا، عبر إنستجرام، عن حملها بطفلها الرابع، والأول لها من ماشين جان كيلي، معبرة عن سعادتها بالحدث السعيد.

خطوبة ماشين جان كيلي وميجان فوكس

وأعلنت الممثلة ميجان فوكس في 2022، خطبتها على ماشين جان كيلي، عبر نشرها مقطع فيديو رومانسيًا، يرصد لحظة عرض حبيبها الزواج عليها، وهو ينحني أمامها على ركبتيه، فيما نشر ماشين مقطع فيديو آخر للخاتم الذي قدمه لها، والذي صممه بنفسه، مع مصمم المجوهرات ستيفين ويبستر.

ويحتوي خاتم خطبة ميجان فوكس، على حجرين، الأول من الماس، والثاني من الزمرد.

وكشفت النجمة، خلال مقابلة مع إحدى المجلات البريطانية، تفاصيل وطقوس خطوبتها الغريبة، وشربهما لدماء بعضهما، في حفل خطوبتهما الخاص.
وشرحت ميجان، أن ما حدث ليس كما يعتقد الناس؛ فهما لم يشربا كؤوسًا مليئةً بالدم؛ إذ إن كل ما في الأمر أنهما قاما بشرب بضع القطرات من الدماء لا أكثر.
وأوضحت النجمة، أنهما أقدما على هذه الخطوة اتباعًا لطقوس خاصة بهما؛ فهما يعتبران أن الأمر أشبه بممر لأمرٍ آخر، وكأنها طريقة أخرى لتقول للآخر: خذ روحي ـ على حد وصفها للأمر.

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