صيدلانية وتعمل في التسويق الرقمي.. من هي مريم شريف التي خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر (صور)

تصدر اسم مريم شريف بطلة فيلم "سنو وايت" خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورها اللافت على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة والذي يقام بالمملكة العربية السعودية.

ظهور مريم شريف على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

ظهرت مريم شريف رفقة الفنان كريم فهمي الذي قبَّل يدها أمام الكاميرات، ليتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنها وعن تفاصيل حياتها ودخولها عالم الفن.

من هي مريم شريف؟

ونرصد أبرز المعلومات عن مريم شريف في التقرير التالي:

مريم شريف هي دكتورة صيدلة من قصار القامة، وتعمل في مجال التسويق الرقمي، كما درست في الجامعة الألمانية في برلين.

تقدم فيلم “سنو وايت” في أولى تجاربها الفنية، بعد ترشيح من المخرجة تغريد أبوالحسن.

قصة فيلم سنو وايت

الفيلم خطف الأنظار بعدما تألقت بطلته مريم شريف وأصبحت حديث مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتدور أحداثه حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تمامًا كما تفعل أي فتاة أخرى. لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة.

وفي سعيها لهذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

ويعد الفيلم الأول عالميًا من نوعه بتقديمه لفتاة قصيرة القامة في دور البطولة، لمناقشة قصة حب تعيشها البطلة، ويُسلط فيها الضوء على تحديات وأبعاد الحياة اليومية لقصار القامة، إذ يأتي الفيلم ليطرح قضية اجتماعية هامة في المجتمعات العربية.

أبطال فيلم سنو وايت

الفيلم يشارك في بطولته مع مريم شريف، محمد ممدوح، ومحمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.

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