الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

النجم العالمي أندرو جارفيلد يتألق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)

أندرو جارفيلد في
أندرو جارفيلد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فيتو

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة لعام 2024، إقبالًا كبيرًا من الجمهور  للسجادة الحمراء لفيلم “نحن نعيش في الزمن".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وشهدت السجادة الحمراء لفيلم نحن نعيش في الزمن تألق النجم العالمي أندرو جارفيلد والذي ظهر بإطلالة خطفت أنظار عدسات الكاميرات.

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام.

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