أسعار اللحوم تنخفض خلال الأسبوع بقيمة 66 جنيها، كيلو المفروم يرتفع ويسجل 360 جنيهًا، ولحم الضأن يبدأ من 270 جنيهًا، واستقرار "البتلو"

تصدرت اللحمة المفرومة قائمة الأكثر تداولًا في مصر على موقع التواصل الاجتماعي «إكس/ تويتر سابقًا»، إذ سجلت أسعار اللحمة المفرومة ارتفاعات ملحوظة؛ على الرغم من تسجيل أسعار اللحوم انخفاضات كبيرة في الأسواق، وصلت إلى 66 جنيهًا تراجعًا في الكيلو وخاصة البتلو خلال الأسبوع الجاري، وانخفاض الضاني لتبدأ أسعاره من 270 جنيهًا.

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور الآتية:

ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، فيتو

سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر اللحم الضأن الصافي نحو 416.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 270 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 397.9 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

بلغ متوسط سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، نحو 405.7 جنيه في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 340 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

وعن أسعار لحوم البتلو بالعظم فهي كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 392 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 300 جنيه في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 354.8 جنيه، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 395.5 جنيه في الأسواق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 330 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، جاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 386.4 جنيه في الأسواق.

بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 280 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.

يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق

وعلى صعيد آخر؛ سجلت أسعار اللحمة المفرومة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، سواء اللحمة المفرومة المجمدة أو الطازجة، إذ بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري بلدي نحو 360 جنيهًا للكيلو.

فيما تراوح سعر اللحمة المفرومة هندي مجمدة وزن كيلو من 200 إلى 234 جنيهًا، بلغ سعر اللحمة المفرومة هندي معبأة وزن نصف كيلو نحو 118 جنيهًا.

ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، فيتو

أسعار اللحمة المفرومة بقري في الأسواق

وعن أسعار اللحمة المفرومة المعبأة في المحال التجارية، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 900 جرام نحو 330 جنيهًا.

بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 800 جرام نحو 295 جنيهًا.

بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 450 جرامًا نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري فاخر وزن 350 جرامًا نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري سوبر وزن 900 جرام نحو 305 جنيهات.

بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري سوبر وزن 450 جرامًا نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر اللحمة المفرومة بقري سوبر وزن 250 جرامًا نحو 95 جنيهًا.

ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، فيتو

اسعار اللحمة المفرومة جاموسي في الأسواق

وفيما يخص أسعار اللحمة المفرومة الجاموسي المعبأة في المحال التجارية، فهي كالآتي:

بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 900 جرام نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 800 جرام نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 450 جرامًا نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي ممتاز وزن 350 جرامًا نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي مخصوص وزن 900 جرام نحو 255 جنيهًا.

بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي مخصوص وزن 450 جرامًا نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر اللحمة المفرومة جاموسي مخصوص وزن 250 جرامًا نحو 80 جنيهًا.

ارتفاع أسعار اللحمة المفرومة بالأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الأكلات المصنعة من اللحمة المفرومة

كما ارتفعت أسعار الأكلات المصنعة من اللحمة المفرومة وتباع جاهزة ومعدة للطهي مباشرة، وجاءت أسعارها كالآتي:

ارتفع سعر كيلو كفتة داود باشا إلى 216 جنيهًا.

ارتفع سعر برجر ستيك مجمد وزن كيلو إلى 222 جنيهًا.

ارتفع سعر كيلو حواوشي إلى 178 جنيهًا.

ارتفع سعر كفتة بلدي وزن 250 جرامًا إلى 100 جنيه.

ارتفع سعر كفتة ضاني مجمدة وزن كيلو إلى 228 جنيهًا.

ارتفع سعر برجر لحم بقري وزن 250 جرامًا إلى 90 جنيهًا.

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