الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يصل لـ 61 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأحد

اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 13 جنيهًا و61 جنيهًا في الكيلو؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

 

<span style=
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

 

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

انخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 20 جنيها مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 422.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 270 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 396.4 جنيه، بانخفاض 19 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت اسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضًا يقدر بـ 44 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 409.3 جنيه في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

انخفاض سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 وانخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 61 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 388 جنيهًا.
  • سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

 

<span style=
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

 

انخفاض سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 364.2 جنيه، بانخفاض 18 جنيهًا عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

انخفاض سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 393.6 جنيه في الأسواق، بانخفاض 17 جنيها عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 330 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ 13 جنيها عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 394.3  جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 280 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. تسلسل زمني لنهاية حقبة بشار الأسد

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

ليستر سيتي يخطف تعادلا مثيرا أمام برايتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

الجولاني يزور المسجد الأموي في العاصمة دمشق (فيديو)

أخطرهم الأخير.. 3 سيناريوهات للقوى الخارجية تحدد مصير سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

قمر الكريسماس يزين سماء ديسمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أصحاب الأخدود، وما سبب تسميتهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (3 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية