الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السكك الحديد تحذر من هذه الظاهرة

قطار
قطار

 تراجع معدل تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، ويتصدر خط بورسعيد الأعلى تأخيرات بمتوسط تأخيرات 85 دقيقة، ووجة بحرى الأقل فى معدل التأخيرات اليوم.   

وحذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية، من خطورة اقتحام المزلقانات، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وانعدام الرؤية، الأمر الذى يهدد سلامة التشغيل وسلامة المواطنين.    

وارتفعت تأخيرات  القطارات، صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 50 دقيقة، وذلك بسبب اضطراب حالة الطقس مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ 85 دقيقة.  

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.   

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة

 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 85 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة.

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