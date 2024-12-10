الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 43 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 959 شاحنة و100 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 543 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 416 شاحنة و20 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وAlcudia Express بينما تغادر العبارة امل والسفينة CS FORTUNE علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الصين.

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية وAlcudia Express.

كما تم تداول 2200 طن بضائع و305 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1440 راكب بموانيها.

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