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موعد والقنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

موعد والقنوات الناقلة
موعد والقنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا

يلتقي مساء اليوم الأربعاء، باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي  ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال على أرضية استاد 974 بـ دولة قطر.

موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال


ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين بوتافوجو ضد باتشوكا، في كأس الإنتركونتيننتال اليوم الأربعاء  في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال


وتذاع مباراة بوتافوجو وباتشوكا اليوم الأربعاء عبر قناة بي إن سبورتس 2، وقناة الكأس 5.

ويشارك فريق بوتافوجو البرازيلي في كأس الإنتركونتيننتال، بعد التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس على حساب أتلتيكو مينيرو، بينما حقق الفريق المكسيكي سي إف باتشوكا، لقب كأس أبطال الكونكاكاف لقارة أمريكا الشمالية.

وتستضيف قطر النسخة الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال في نظامها الجديد من 11 إلى 18 ديسمبر 2024.

وتمثل المباراة أهمية خاصة حيث يتقابل الأهلي مع الفائز من مباراة اليوم بين بوتافوجو وباتشوكا، لملاقاته في كأس التحدي في الرابع عشر من ديسمبر الجاري.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي، بعد الفوز على فريق العين الإماراتي بثلاثية مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة.

ويترقب العالم المباراة النهائية لكأس انتركونتيننتال، والتي سيكون طرفها ريال مدريد بطل أوروبا، مع الفريق الفائز من مباراة نصف النهائي وذلك يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "لوسيل".

وكان بوتافوجو توج بطلا للدوري البرازيلي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد غياب 29 سنة بعد فوزه على فريق ساو باولو بهدفين لهدف.

وحصد بوتافوجو لقب الدوري البرازيلي بعد أن خاض 38 مباراة ونجح في الفوز خلال 23 لقاء، بينما سقط في فخ التعادل 10 مرات، وتلقى 5 هزائم خلال مشواره نحو لقب المسابقة.

ورفع بوتافوجو رصيده من ألقاب الدوري البرازيلي إلى 3 ألقاب بعد أن توج به موسمي 1967/1968 و1994/1995.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تتويجه ببطولة كأس كوباليبرتادوريس على حساب مواطنه أتلتيكو مينيرو.

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