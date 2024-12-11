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سائق توك توك يقتل تاجر بسبب خلافات مالية بسوهاج

اللواء صبرى عزب مديرأمن
اللواء صبرى عزب مديرأمن سوهاج

قتل تاجر بطلق نارى على يد سائق توك توك  بسبب خلافات  مالية بينهما  في بيع وشراء الأجهزة الكهربائية  بمركز ساقلتة بسوهاج وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي  تحت تصرف النيابة العامة. 

 

سائق توك توك يقتل تاجر بسبب خلافات مالية بسوهاج 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد  وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بمقتل “فتحي ع ف ا ”، 19 عامًا - تاجر، مقيم دائرة المركز يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين إصابته  طلقات نارية متفرقة بالجسم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي.
 

ضبط سائق توك توك قتل تاجر بطلق نارى 

وبسؤال كل من والدته “داليا س ع س”،  43 عامًا - ربة منزل، وعمه “حاتم ف ا م”، 56 عاما - عامل اتهما “أحمد ع ف ج”، 20 عاما - سائق توك توك  بالتعدي علي المذكور وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه وفاته بسبب خلافات مالية فيما بينهما في بيع وشراء الأجهزة الكهربائية 
 

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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الاجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائي خلافات مالية بيع وشراء مركز شرطة ساقلتة مدير أمن سوهاج

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