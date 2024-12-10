الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 25 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمبنى في بيت حانون

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف عمارة سكنية في بيت حانون شمال القطاع، راح ضحيتها 25 فلسطينيًا بينهم أكثر من 10 أطفال وعشرات الإصابات والمفقودين.

 

استشهاد 25 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمبنى في بيت حانون

 وقال المكتب الحكومي، في بيان الثلاثاء: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروّعة في مدينة بيت حانون (شمال)، حيث قصف عمارة سكنية مكونة من عدة طبقات تعود لعائلة الكحلوت، وتضم مجموعة من العائلات، ويتواجد فيها عشرات المواطنين".

 

وتابع: "راح ضحية هذه المجزرة 25 شهيدًا حتى الآن، بينهم أكثر من 10 أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الإصابات والمفقودين".

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف هذه العمارة رغم علمه بوجود عشرات المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وأحيائهم السكنية".

وأشار إلى أن هذه المجزرة تأتي وسط تكريس الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التجويع ومنع المواطنين من الوصول إلى المساعدات وفي ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيت حانون ​​قطاع غزة ​غزة

مواد متعلقة

دخول كميات كبيرة من الأغذية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة

شهداء وجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

البيت الأبيض: بايدن والعاهل الأردني يناقشان الأوضاع في غزة وسوريا

الأكثر قراءة

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

مرتضى منصور يفجر مفاجأة في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (فيديو)

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

تصالح محمد فؤاد وطبيب مستشفي عين شمس

حصاد زيارة الرئيس السيسي للنرويج (صور)

أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024

منوعات

المزيد

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 10-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

8 لاعبين داخل الأهلي يحق لهم التوقيع لأي نادٍ في يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

أسماء سورة الشمس والأحاديث الضعيفة التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية