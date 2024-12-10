قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف عمارة سكنية في بيت حانون شمال القطاع، راح ضحيتها 25 فلسطينيًا بينهم أكثر من 10 أطفال وعشرات الإصابات والمفقودين.

استشهاد 25 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمبنى في بيت حانون

وقال المكتب الحكومي، في بيان الثلاثاء: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروّعة في مدينة بيت حانون (شمال)، حيث قصف عمارة سكنية مكونة من عدة طبقات تعود لعائلة الكحلوت، وتضم مجموعة من العائلات، ويتواجد فيها عشرات المواطنين".

وتابع: "راح ضحية هذه المجزرة 25 شهيدًا حتى الآن، بينهم أكثر من 10 أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الإصابات والمفقودين".

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف هذه العمارة رغم علمه بوجود عشرات المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وأحيائهم السكنية".

وأشار إلى أن هذه المجزرة تأتي وسط تكريس الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التجويع ومنع المواطنين من الوصول إلى المساعدات وفي ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة.

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