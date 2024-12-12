الخميس 12 ديسمبر 2024
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عقارات

طرح أراض استثماري تعليمي وتجاري وعمراني

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة غرب قنا أرض تعليمي بمساحة 9407 أمتار بسعر 2420 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 3450 مترًا بسعر 6265 جنيهًا، وأرض عمراني متكامل بمساحة 77362 مترًا بسر 1980 جنيهًا، أرض محطة سيارات بمساحة 4112 مترًا بسعر 3515 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرضًا بنشاط تجاري إداري سكني بمساحة 1136 مترًا بسعر 6090 جنيهًا وأرض تجاري بمساحة 1835 مترًا بسعر 7500 جنيه والتقديم على الأراضي خلال شهر ديسمبر الجاري.

 

تلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

يستمر التقديم وحجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا، والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة، وذلك حتى يوم 6 /1 /2025.

ونستعرض تفاصيل طرح الأراضى بمدينة العبور، وتطرح الوزارة بالمدينة  قطعتين أرض أراضي بمتوسط مساحة 597- 606 أمتار مربع ومتوسط سعر 9881 ألف جنيه للمتر.

 

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد " مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون اية أسبقية سواء (للدخول للموقع او تحويل جدية الحجز او الحجز)، ويضم المحور المعروض قطع الأراضي الأكثر تميز بالنسبة للمدينة.
 

خطوات حجز قطع الأراضي الأكثر تميزا

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج  استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان أسوان الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة

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