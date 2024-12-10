خبير إستراتيجى: إسرائيل تستهدف التوسع في الجولان المحتلة بدعم من البيت الأبيض

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، أن سوريا تمثل «بوصلة العالم ومطامع الأمريكان والإسرائيليين والقوى الغربية»، مشيرا إلى أن روسيا وأمريكا توافقتا على خروج الرئيس بشار الأسد ونظامه، والفترة المقبلة قد تشهد تغيرات في الخريطة الجيوسياسية لسوريا.



وأكد فهمي على صفحته بالتواصل الاجتماعي: «لا تزال لدى إيران أوراق ضاغطة لردع إسرائيل، وعين تل أبيب الفترة المقبلة ستكون على طرق واستراتيجيات الردع لفصائل المقاومة التابعة لطهران».



وواصل حديثة قائلا إن إسرائيل تستهدف التوسع في الجولان المحتلة بدعم من البيت الأبيض، والتخوفات المقبلة على العراق ولبنان من تداعيات التغير للخريطة الجيوسياسية، مؤكدا أن «هروب قادة الجيش السوري للحدود العراقية تم باتفاق، ولن تعود وحدة سوريا كما كانت سابقا».

يذكر أن القوات الجوية الإسرائيلية، شنت اليوم، غارة جوية استهدفت مخازن صواريخ في منطقة القلمون بريف دمشق.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة ضربات واسعة نفذتها إسرائيل خلال الساعات الماضية.

وفقا لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية جديدة استهدفت مستودعات لتخزين الأسلحة تابعة لقوات نظام “بشار الأسد” السابق، في جبال منطقة القلمون بريف دمشق، حيث دوت انفجارات عنيفة وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقع المستهدف، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن سقوط خسائر بشرية.

وتهدف إسرائيل من خلال تصعيدها العنيف خلال الساعات الماضية على سوريا إلى تدمير هذه المستودعات بشكل كامل.

وأضاف المرصد السوري أنه بعد منتصف ليل اول امس الأحد شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جديدة استهدفت تل الحارة غربي درعا قرب الجولان السوري المحتل، واللواء 12 والفوج 175 في مدينة إزرع، في إطار تدمير السلاح والمستودعات في المواقع العسكرية.

كما استهدفت بغارات جوية مستودعات دنحة في القلمون في ريف دمشق، تحتوي على مضادات الدروع، مما أدى إلى تدميرها ودوي انفجارات عنيفة هزت المنطقة.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن الجيش تمكن، خلال الليل، من الاستيلاء على على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وأضاف كاتس أنه أوعز لجيش الاحتلال بمواصلة العمل على تدمير الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في عموم سوريا، زاعما أنها تهدد إسرائيل.

وقال كاتس: "نعمل على خلق مجال أمني مع سوريا خال من الأسلحة الثقيلة والبنى التحتية التي يمكن أن تهدد إسرائيل.

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