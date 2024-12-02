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حوادث

الأربعاء، انعقاد مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب لمواجهة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني

انعقاد المؤتمر الثامن
انعقاد المؤتمر الثامن والأربعين لقادة الشرطة

 يفتتح خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية صباح يوم الأربعاء 4/12/2024 م، بقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، المؤتمر الثامن والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب.

 وسيتحدث في جلسة الافتتاح كل من:  الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام في دولة قطر، رئيس المؤتمر، واللواء د. أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول". 
 

 

انعقاد المؤتمر الثامن والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب 

 وسيشارك في هذا المؤتمر، مدراء الأمن في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. 
 

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وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، كما سيستعرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.


وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.
 

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

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