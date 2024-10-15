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دين ودنيا

بعد سؤال عمر كمال، أحمد كريمة يحسم الجدل بشأن حرمانية أموال مطربي المهرجانات (فيديو)

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، فيتو

حسم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، الجدل بشأن وجود شبهة حرمانية في أموال مطربي المهرجانات، وهو الجدل الذي أثاره المطرب عمر كمال.

 

عمر كمال يطالب الأزهر بحسم حكم أموال مطربي المهرجانات


وكان مؤدي المهرجانات عمر كمال، قد أعرب عن استيائه من الانتقادات التي يتعرض لها دائمًا بشأن أرباحه من الغناء، مطالبًا الأزهر الشريف بالرد عليه لحسم الأمر، إذا كان الخير الذي يفعله سيقبل منه أم لا؟

أحمد كريمة يرد على حرمانية أموال مطربي المهرجانات 

وقال «كريمة» في تصريحات عبر قناة «الحدث اليوم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستطيع أن يعطي حكمًا مطلقًا أو تعميمًا بشأن حكم أموال مطربي المهرجانات، متابعًا: «حسنه حسن وقبيحه قبيح».

وأضاف أنه حتى لو وجدت مخالفة أو خطأ، فيجب التنبيه عليها برفق، متابعًا: «البعض كأنه وصي على الدين يحكم بالشرك والشرك وجهنم، الدعوة والإفتاء تحتاج إلى حكماء».

وأكمل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: «أحسنوا الظن بالناس، وإذا كنا نريد أن ننبه على أخطاء، فننبه عليها بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن».

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