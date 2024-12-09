الإثنين 09 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أمريكا تعلن استهداف 75 هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة بسوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قواتها الجوية ضربت أكثر من ٧٥ هدفا لتنظيم الدولة الإرهابي في 5 مواقع مختلفة في البادية السورية.

وأضاف البنتاجون: "لا نخطط لإعادة انتشار قواتنا في سوريا أو تعزيزها في الوقت الراهن.. وليس لدينا تواصل مباشر مع هيئة تحرير الشام ولكن نبعث لها الرسائل عبر نظرائنا وأطراف أخرى".

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: "نحرص عبر شركائنا على عدم وقوع الأسلحة الكيميائية بـ سوريا بأيدي من قد يستخدمها ضد المدنيين أو قواتنا.. وسقوط نظام الأسد يظهر إلى أي مدى جرى إضعاف إيران وحزب الله".

 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توجه رسالة إلى سوريا

ودعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مساء اليوم الإثنين، سوريا إلى تأمين أسلحتها الكيميائية.

قصف مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية

في سياق متصل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، بأن إسرائيل قصفت اليوم 100 هدف في ‎سوريا معظمها مستودعات أسلحة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، أن تل أبيب قصفت مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية دمشق، حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية، وذلك وفق تعبيرها.

كذلك، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكان 5 بلدات سورية حدودية، بعدم التحرك والخروج من منازلهم حتى إشعار آخر.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة.

وقال  رئيس وزراء الاحتلال، الأحد، إن اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974 انهارت.

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