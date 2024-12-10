"الصحفيين" تعد مسودة مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

أصدرت الندوة الختامية لأعمال لجنتي الحريات والتشريعات للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، مسودة لمشروع لقانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية ومذكرة إيضاحية له، و"رؤية نقدية لمشروع قانون العمل الموحد الجديد.. نحو أجر عادل للصحفيين واستقرار وظيفي بالصحف".

تشريعات المؤتمر السادس للصحافة

وقال محمد بصل مقرر لجنة التشريعات:لدينا مخرجان رئيسيان يتبلوران خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المقرر عقده خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ ديسمبر الجاري؛ هما مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، ورؤية نقدية لقانون العمل الموحد الجديد بعنوان "نحو أجر عادل للصحفيين"، وذلك انطلاقا من المناقشة حول مشروع قانون العمل، والدعوة التي أطلقها نقيب الصحفيين للحوار المجتمعي بشأنه.

مشروع قانون لإلغاء الحبس في قضايا النشر

وأضاف بصل: “نظمنا ندوة استعرضت مجموعة كبيرة من الاعتبارات والرؤى النقدية لمشروع قانون العمل؛ حيث نرى ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون عمل له فلسفة مختلفة، خلافا للقانون السابق الذي أدّى لمنازعات بين أصحاب العمل والعمال منذ صدر عام ٢٠٠٣، لكننا لا نرى أن هناك فلسفة متغيرة تحكم العلاقة بين صاحب العمل والعمال في مشروع القانون الجديد”.

سوق العمل الصحفي

وأوضح أنه من ضمن الملاحظات أيضا أن هذا المشروع وضع منذ ٨ سنوات في الوقت الذي تغير سوق العمل كثيرا بعد جائحة كورونا ولا يتناول مشروع القانون متغيرات مثل النقل التشاركي والـfree lancing، والعمالة الأجنبية.

ساعات العمل

وأشار إلى أن يحظر مشروع القانون تشغيل العامل أكثر من ٤٨ ساعة في الأسبوع، لافتا إلى أن واقع الأمر هو أن المصريين يعملون أكثر من ذلك بساعات كثيرة، منتقدا أيضا تعدد توصيف الأجر بين "الأجر الأساسي والأجر المتغير والأجر التأميني"، ومطالبا بتوحيد تعريف الأجر بوضوح منعا للتلاعب، وبوضع حد أدنى للأجور من قبل المجلس القومي للأجور؛ متضمنا قطاع النشر مع تحديد الزيادات السنوية لكي لا تصبح جزافية.



كما طالب بصل بإلغاء المادة التي تفتح الباب لطلبات أصحاب الأعمال بالإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور والعلاوات متعذرين بالظروف الاقتصادية.

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